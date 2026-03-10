edición general
Aramco ve 'consecuencias catastróficas' para los mercados petroleros si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado (inglés)

"Habría consecuencias catastróficas para los mercados petroleros mundiales y cuanto más se prolongue la perturbación... más drásticas serán las consecuencias para la economía global", dijo el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, a los periodistas en una conferencia telefónica sobre resultados. Si bien hemos enfrentado perturbaciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas. Estamos hablando de cerca de 350 millones de barriles de interrupciones que saldrán del mercado...

cocolisto #1 cocolisto *
Vamos, que esta bajada del precio del crudo no deja de ser un espejismo. Estaremos al tanto pero no parece que las avispas vuelvan al avispero, más bien al contrario.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 No ha bajado el precio respecto al de hace dos días, simplemente que la subida de ayer a 115€ a vuelto a los 85 € del día anterior.

El 90% de esos 350 millones de barriles iban para China, India y los países asiáticos  media
cocolisto #3 cocolisto
#2 Son vaivenes del ataque a Irán pero que nos afectará (ya lo hace) a todos.
Los barriles serían para China o la India o donde sea pero el hecho es que estos países lo buscarán donde lo haya y si hay que pagar lo que sea, el precio subirá para todos de todo.
Veo un futuro donde dejaremos de buscar la gasolinera más barata a buscar alguna con combustible.
#4 Dav3n
#1 Sin duda, es lo que mejor hace EEUU, controlar los mercados. En el ámbito bélico ya estamos viendo que cuando no se trata de gente en burra la cosa se complica.

Lo peor de todo esto es que no es solo el petroleo sino también el gas, los fertilizantes, el aluminio y muchos otros recursos.

Además, las paradas de producción pueden implicar perdidas de rendimiento una vez reabiertos e incluso que algunos se pierdan.

Mientras tanto, los iranís diciendo que las próximas 2 semanas de guerra son decisivas... Así que nadie espere que esto acabe antes de un mes, mínimo.  media
DDJ #5 DDJ *
A ver si en lugar de caer el régimen iraní van a caer los pocos HDP que manejan a millones de esclavos en esos paises que manejan como si fuese auténticos reyezuelos de mierda y que son algo por estar sustentados por los usanos...

Pedro, debes segui estando en contra de esta invasión ilegal que igual esto da un vuelco. Como se levanten los esclavos de Arabia Saudi y alrededores se van a tomar por culo los 500 principes que tendrán más que ocultar que el propio Epstein.
