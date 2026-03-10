Aramco ve 'consecuencias catastróficas' para los mercados petroleros si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado (inglés)

"Habría consecuencias catastróficas para los mercados petroleros mundiales y cuanto más se prolongue la perturbación... más drásticas serán las consecuencias para la economía global", dijo el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, a los periodistas en una conferencia telefónica sobre resultados. Si bien hemos enfrentado perturbaciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas. Estamos hablando de cerca de 350 millones de barriles de interrupciones que saldrán del mercado...
El 90% de esos 350 millones de barriles iban para China, India y los países asiáticos
Los barriles serían para China o la India o donde sea pero el hecho es que estos países lo buscarán donde lo haya y si hay que pagar lo que sea, el precio subirá para todos de todo.
Veo un futuro donde dejaremos de buscar la gasolinera más barata a buscar alguna con combustible.
Lo peor de todo esto es que no es solo el petroleo sino también el gas, los fertilizantes, el aluminio y muchos otros recursos.
Además, las paradas de producción pueden implicar perdidas de rendimiento una vez reabiertos e incluso que algunos se pierdan.
Mientras tanto, los iranís diciendo que las próximas 2 semanas de guerra son decisivas... Así que nadie espere que esto acabe antes de un mes, mínimo.
Pedro, debes segui estando en contra de esta invasión ilegal que igual esto da un vuelco. Como se levanten los esclavos de Arabia Saudi y alrededores se van a tomar por culo los 500 principes que tendrán más que ocultar que el propio Epstein.