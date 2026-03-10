Aramco ve 'consecuencias catastróficas' para los mercados petroleros si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado (inglés)

"Habría consecuencias catastróficas para los mercados petroleros mundiales y cuanto más se prolongue la perturbación... más drásticas serán las consecuencias para la economía global", dijo el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, a los periodistas en una conferencia telefónica sobre resultados. Si bien hemos enfrentado perturbaciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas. Estamos hablando de cerca de 350 millones de barriles de interrupciones que saldrán del mercado...