Arab Barghouti: “Mi padre está en prisión porque representa un liderazgo unificador para el pueblo palestino

“Mi padre ha recibido torturas, sigue en régimen de aislamiento, con varias costillas rotas y ha perdido doce kilos”, denuncia su hijo Arab en una entrevista con elDiario.es en Barcelona, donde este jueves participó en el concierto por Palestina celebrado en el Palau Sant Jordi. Allí, con una presentación a lo grande y veinte mil personas entre el público, Arab defendió la esperanza para lograr “lo que mi padre prometió a mi madre hace 40 años: una vida normal en una Palestina libre”.