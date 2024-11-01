edición general
Aquiles Álvarez: "Hay gente que viaja a Colombia para conseguir insulina" (Ecuador)

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó nuevamente al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y reveló que el organismo mantiene suspendido un proceso para la importación de insulina a la ciudad. Álvarez insistió en que la actuación del Sercop responde a un patrón que afecta a varios municipios, pero que en el caso de Guayaquil sería aún más evidente. “Ya no es un tema técnico ni administrativo; es un patrón. No es casualidad”, expresó al referirse a los procesos detenidos desde hace varias semanas.

Al parecer la estrategia de Noboa es joder a todo lo qué huela a correista.
Debe ser cosas de la izquierda en el gobierno, o igual es que gobierna la derecha y todo lo que toca lo convierte en mierda...
