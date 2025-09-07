·
10789
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11394
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7411
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4596
clics
Nunca más ¿para todos?
4748
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
433
Nunca más ¿para todos?
382
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
364
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
461
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
523
Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"
6
meneos
60
clics
Apuñalan a un joven de 16 años en El Raal
Padre e hijo apuñalan a un joven de 16 años en El Raal (Murcia)
etiquetas
apuñalamiento
menor
actualidad
6 comentarios
actualidad
#1
#1
strike5000
La versión que yo he leído en "X", y no digo que sea verdad, sólo es una versión de lo sucedido, es que el herido amenazó con una navaja al otro menor. El padre intervino, le quitó la navaja y apuñaló al herido.
Edito:
Otra versión de la noticia más extensa
www.elespanol.com/reportajes/20250907/padre-hijo-anos-detenidos-apunal
""El cuchillo lo llevaba la víctima, el padre lo agarró y su hijo le quitó el cuchillo al chico marroquí y lo apuñaló para defender a su padre", tal y como explica un testigo."
#4
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#2
cenutrios_unidos
Las mejores puñaladas en Murcia.
#3
obmultimedia
Ahi hay una delgada linea fina entre legitima defensa y homicidio en grado de tentativa
#6
Macnulti_reencarnado
En los 80 era peor.
#5
Kuruñes3.0
Pues legítima defensa entonces.
