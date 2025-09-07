edición general
Apuñalan a un joven de 16 años en El Raal

Padre e hijo apuñalan a un joven de 16 años en El Raal (Murcia)

strike5000
La versión que yo he leído en "X", y no digo que sea verdad, sólo es una versión de lo sucedido, es que el herido amenazó con una navaja al otro menor. El padre intervino, le quitó la navaja y apuñaló al herido.

Otra versión de la noticia más extensa www.elespanol.com/reportajes/20250907/padre-hijo-anos-detenidos-apunal

""El cuchillo lo llevaba la víctima, el padre lo agarró y su hijo le quitó el cuchillo al chico marroquí y lo apuñaló para defender a su padre", tal y como explica un testigo."
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
cenutrios_unidos
Las mejores puñaladas en Murcia.
obmultimedia
Ahi hay una delgada linea fina entre legitima defensa y homicidio en grado de tentativa
Macnulti_reencarnado
En los 80 era peor.
Kuruñes3.0
Pues legítima defensa entonces.
