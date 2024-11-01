edición general
La apuesta vasca de subirse a la industria bélica europea ante el gripaje industrial

La apuesta vasca de subirse a la industria bélica europea ante el gripaje industrial

El viraje hacia una política industrial donde la producción bélica adquiera cada vez más relevancia cuenta con un sólido respaldo estratégico por parte de la nueva generación que ha entrado a conformar el Gobierno Vasco, liderada por el ahora lehendakari Pradales.

masde120 #1 masde120 *
todos los que se dedican profesionalmente a la industria bélica que sepan que están construyendo las armas que explotarán las tripas de sus hijos y nietos. No van a caducar sin uso.
placeres #3 placeres *
#1 (Modo HP on) Hay que pensar a largo plazo, si sus hijos/nietos consiguen un puesto en la empresa, serán de los últimos en ser llamados a filas, si no se puede aspirar a ser político no es un mal negocio, visto el futuro que nos están vendiendo nuestros lideres.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#1 yo creo que esos prefieren dar comer a sus hijos que leer tontadas como esta :popcorn:
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Escopetas de precisión para tiro al dron. :-D  media
#4 Barriales *
#2 Eibar ciudad Armera y Placencia de las Armas, ya surtian de todo tipo de armas al ejército como el de napoleón.
Y otra muchas poblaciones guipuzcoanas. En Elorrio, se hacían las famosas Picas para los tercios de Flades.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

No sé exactamente a cuando se remonta la tradición, pero en la PGM suministraron armas a los gabachos ... y en la SGM ... aunque a los gabachos de Vichy y a los nazis.

Y si no me equivoco, vendieron un montón a China durante sus guerras civiles.
#6 Barriales *
#5 a prácticamente su constitución como pueblo en el siglo XIV. En un principio Eibar se llamaba Villanueva de San Andrés y Placencia de las Armas, Plasencia de las Armas. El mismisimo Napoleón se baño en las aguas de rio Deba en Placencia, cuando fue en persona a supervisar como iban los pedidos de cañones y demás.
Hace años estuve en un viaje organizado por Moscú y vi cañones requisitos y al ejercito de Napoleón y expuestos un poco a lo loco dentro del Kremlin.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#6

Cañones grabados con la fecha en el calendario revolucionario he visto unos cuantos por España. De los de Napoleón, habrá unos cuantos más. De hecho, no es raro ver cañones de varios siglos clavados en hormigón haciendo de poyos en los puertos.
#7 Barriales *
#5 dos pequeños detalles.
Hasta hace unos 30 años, todas las pistolas de FBI, se fabricaban en Eibar la la ya desaparecida Star y los famosisimos Winchester, también en la desaparecida Laurona.
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
El proceso por el cual se abandona la producción industrial de bienes para producir armamento es la perdida de competitividad y es una desindustrializado. Estamos siguiendo las mismos pasos que EE.UU.,tiene una gran industria militar y ha dejado de producir bienes industriales de consumo. Pasarse a la industria es decadencia del sistema y corrupción,más empresas armamentísticas necesitan un lobby para corromper al poder político para que incremente el gasto militar y promueva guerras, lo que pasa en EE.UU.
