La apuesta vasca de subirse a la industria bélica europea ante el gripaje industrial

El viraje hacia una política industrial donde la producción bélica adquiera cada vez más relevancia cuenta con un sólido respaldo estratégico por parte de la nueva generación que ha entrado a conformar el Gobierno Vasco, liderada por el ahora lehendakari Pradales.
Y otra muchas poblaciones guipuzcoanas. En Elorrio, se hacían las famosas Picas para los tercios de Flades.
No sé exactamente a cuando se remonta la tradición, pero en la PGM suministraron armas a los gabachos ... y en la SGM ... aunque a los gabachos de Vichy y a los nazis.
Y si no me equivoco, vendieron un montón a China durante sus guerras civiles.
Hace años estuve en un viaje organizado por Moscú y vi cañones requisitos y al ejercito de Napoleón y expuestos un poco a lo loco dentro del Kremlin.
Cañones grabados con la fecha en el calendario revolucionario he visto unos cuantos por España. De los de Napoleón, habrá unos cuantos más. De hecho, no es raro ver cañones de varios siglos clavados en hormigón haciendo de poyos en los puertos.
Hasta hace unos 30 años, todas las pistolas de FBI, se fabricaban en Eibar la la ya desaparecida Star y los famosisimos Winchester, también en la desaparecida Laurona.