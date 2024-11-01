edición general
El aprovechamiento de la madera en los perímetros de los ‘incendios forestales’ de este verano en Extremadura es ‘inadmisible’

ONGs ecologistas consideran que las medidas de urgencia aprobadas por la Junta de Extremadura, para paliar los efectos de los graves incendios de este verano, no tienen en cuenta el componente ambiental y fomentan las perspectivas económicas en torno a los incendios forestales. El aprovechamiento de la madera supone que se talen todos los árboles dentro de los perímetros de los incendios lo que supondría un atentado ecológico sin precedentes.

Uge1966 #1 Uge1966
Pues así debe ser, para eso se hizo la Ley. Lo de medida de urgencia no se entiende, más que para que con urgencia, alguien se llene los bolsillos.
#3 tyrrelco
Otra vez los Jrandes Guestores jodiendo otra zona natural por segunda vez, en forma de emergencia dejándola arder y ahora de urgencia cortando todo lo que puedan arrasar para llenarse los bolsillos.
Va siendo urgente que el votante de derechas empiece a hacer autocrítica de una puta vez, perdón por el exabrupto.
keizal #4 keizal
@Eirene, ¿podéis descartar este envío? Es duplicado.
Gracias.
