El aprovechamiento de la madera en los perímetros de los ‘incendios forestales’ de este verano en Extremadura es ‘inadmisible’

ONGs ecologistas consideran que las medidas de urgencia aprobadas por la Junta de Extremadura, para paliar los efectos de los graves incendios de este verano, no tienen en cuenta el componente ambiental y fomentan las perspectivas económicas en torno a los incendios forestales. El aprovechamiento de la madera supone que se talen todos los árboles dentro de los perímetros de los incendios lo que supondría un atentado ecológico sin precedentes.