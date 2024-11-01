Vergüenza ajena por el concierto de Javier Milei: "No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de Argentina"  

Muchos de los que siguieron el concierto coinciden en señalar que el evento rozó el surrealismo. Tanto es así, que durante el espectáculo se proyectó un video en el que se vio a Milei como un personaje de La guerra de las galaxias que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández. En definitiva, fue todo muy raro y muy estrambótico. Los tuiteros, por supuesto no han dejado pasar la oportunidad de comentar el esperpéntico concierto de Milei. Pónganse cómodos.