Vergüenza ajena por el concierto de Javier Milei: "No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de Argentina"

Muchos de los que siguieron el concierto coinciden en señalar que el evento rozó el surrealismo. Tanto es así, que durante el espectáculo se proyectó un video en el que se vio a Milei como un personaje de La guerra de las galaxias que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández. En definitiva, fue todo muy raro y muy estrambótico. Los tuiteros, por supuesto no han dejado pasar la oportunidad de comentar el esperpéntico concierto de Milei. Pónganse cómodos.

La mayor campaña antidrogas de la historia... Nadie puede querer terminar así o_o :troll:
Milei cantando en ese concierto la canción judía "Hava Nagila" www.youtube.com/shorts/BBvRUHJTkCU
Y el tipo anima a que todos la canten con un "vamos, que esto le molesta a la izquierda" xD xD

Qué roto todo xD
He buscado lo de "se proyectó un video en el que se vio a Milei como un personaje de La guerra de las galaxias que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández"
Aquí está {0x1f449} www.youtube.com/watch?si=PCFyicY21HfN9HaZ&t=2665&v=OXuJbqalY8g Entre risas y aplausos como si fuese una especie de mesías xD xD

Es como lo de Chiquilicuatre pero a éste la gente lo votó porque sabía que era una parodia y lo votaron por gracioso o por la troleada xD pero este chufla va a en serio y la gente lo vota en serio, y no para un concurso sino para dirigir una nación :palm:
#7 Joder, votas al chiquilicuatre para ir a Eurovisión, no para presidente del desgobierno!
Siempre pensé que lo de la peli Idiocracia tardaría más en llegar.
#8 Pues no ... cuando te levantes por la mañana y salgas se tu casa solo tienes que mirar atentamente a tu alrededor.

Yo ya paso de todo y me dedico a levantar muros para que no me afecte. Que le den por saco a todo.
Pobre Argentina...
Pensé que era insuperable  media
De qué nos sorprendemos, ya antes de las elecciones se veía de que pie cojea. Si sale elegido es que para el electorado es secundario que hagan el ridículo aunque tengan que representar al país.
Es un payaso nazi, que se esta forrando a costa del pueblo argentino.
El nivel de alienación y de histeria colectiva al que tiene que llegar un país para que un señor así salga presidente.
Paso de verlo, demasiada vergüenza ajena.
Ojo al altavoz
Diré que en el caso de Milei ya lo he visto bastante más encocao en contextos en los que estar drogado no ayuda. Aquí por lo menos estaba en un concierto.
Algo muy malo han debido hacer los argentinos para que solo puedan votar por éste o por el peronismo.
Dios fue menos cruel con Sodoma y Gomorra
Que putisimo acomplejado ha llegado al poder y no sabe gestionarlo, sacando el toddler malquerido que lleva dentro
