Vergüenza ajena por el concierto de Javier Milei: "No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de Argentina"  

Muchos de los que siguieron el concierto coinciden en señalar que el evento rozó el surrealismo. Tanto es así, que durante el espectáculo se proyectó un video en el que se vio a Milei como un personaje de La guerra de las galaxias que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández. En definitiva, fue todo muy raro y muy estrambótico. Los tuiteros, por supuesto no han dejado pasar la oportunidad de comentar el esperpéntico concierto de Milei. Pónganse cómodos.
Y el tipo anima a que todos la canten con un "vamos, que esto le molesta a la izquierda"
Qué roto todo
Aquí está www.youtube.com/watch?si=PCFyicY21HfN9HaZ&t=2665&v=OXuJbqalY8g Entre risas y aplausos como si fuese una especie de mesías
Es como lo de Chiquilicuatre pero a éste la gente lo votó porque sabía que era una parodia y lo votaron por gracioso o por la troleada pero este chufla va a en serio y la gente lo vota en serio, y no para un concurso sino para dirigir una nación
Yo ya paso de todo y me dedico a levantar muros para que no me afecte. Que le den por saco a todo.
Dios fue menos cruel con Sodoma y Gomorra