El Congreso aprueba una proposición de ley de EH Bildu para "prohibir" a plataformas digitales ofertar pisos turísticos ilegales

#5 Suleiman
De los pocos partidos útiles.
fofito #2 fofito
"Del lado de Vox y del Partido Popular, las derechas han negado que con acciones como la promovida por EH Bildu se ataje el problema del alza de precios. Ambas formaciones han recurrido además a alusiones a la banda terrorista ETA para echar por tierra cualquier propuesta que venga de la formación abertzale"

Prioridades
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 Si no nombran a ETA no tienen programa politico.
unlugar #11 unlugar
#4 Inmigración, corrupción (la paja en el ajeno) y poco más. El resto es votar No a todo lo que propongan los demás, soltar idioteces e irse al bar.
cntand #13 cntand
#4 Propondrán que los zulos confiscados en su tiempo, puedan ser pisos para alquiler barato. Total, zulo por zulo :troll:
ipanies #8 ipanies
Una simple medida que puede ser parte de la solución de un problema.
Buen trabajo! A por más medidas útiles.
#10 diablos_maiq
¿Para prohibir o para "prohibir" (codazo- codazo)?
Ovlak #17 Ovlak *
#14 Porque la figura del "cómplice" sólo está regulada implícitamente para ilícitos penales. En el caso que nos ocupa y al margen de que el ilícito no es penal, las plataformas no tenían por qué ser conscientes de que los anunciantes carecían de licencia. Nada los obligaba, hasta ahora, a comprobarlo y se les permitía presumir la buena fe del anunciante que era el responsable último y único del anuncio. Esta ley es lo que viene a cambiar, que las plataformas tengan la obligación de…   » ver todo el comentario
Ovlak #12 Ovlak
#7 No hay una ley que ponga "está prohibido ayudar a robar un banco" porque hay una ley que pone que está prohibido colaborar o facilitar la comisión de cualquier delito. Ofertar un alquiler vacacional sin licencia es una irregularidad, pero no un delito.
#14 euacca
#12 Tendrás tú razón, claro, pero no le veo ninguna lógica a que ser cómplice de una actividad prohibida por leyes, del tipo que sea, no tenga castigo de por sí.
#3 euacca
Yo no entiendo que haya que hacer ninguna prohibición, lo que hay que hacer es considerarles cómplices. Cada multa que se ponga a un particular por una oferta ilegal, que le pongan otra igual a la plataforma en la que estaba.
escalibrur #6 escalibrur
#3 para poder multar a la plataforma tiene que estar prohibido, si no, en base a que multas?
#7 euacca
#6 No hay una ley que ponga "está prohibido ayudar a robar un banco", está prohibido robar un banco, y los que colaboran en el delito son participantes del mismo.
#9 Tensk
¿Entonces nada de pisos francos ni zulos?
johel #15 johel *
#9 ni para los francos ni para los belgas. Respecto a los zulos, los mejores zulos los de madrid* ;)
* Ver listado de zulista.
porcorosso #16 porcorosso
#9 El mismo número que el del apartamento turístico tan “pijo” de Clara. La misma calle. El mismo semisótano. El mismo túnel. :troll:
www.larazon.es/espana/alquila-piso-turistico-encuentra-tunel-que-eta-m
#1 Ezkerro80
Haciendo País
#18 Toponotomalasuerte
#1 pero luego votan a favor de blackstone los desahucios rápidos. Eso sí, almenos ellos piden perdón después, cosa que no hizo erc.
