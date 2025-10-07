·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12618
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7870
clics
Una a oda al self-hosting
5312
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
4575
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
4448
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
más votadas
445
La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
424
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal
343
El mapa de cómo Israel ha arrasado Gaza: carreteras, cosechas, ciudades enteras y una población destruida
465
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
396
Si hablas Español pueden detenerte en EE.UU los agentes del ICE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
51
clics
El Congreso aprueba una proposición de ley de EH Bildu para "prohibir" a plataformas digitales ofertar pisos turísticos ilegales
El Congreso aprueba una proposición de ley de EH Bildu para "prohibir" a plataformas digitales ofertar pisos turísticos ilegales
|
etiquetas
:
inmobiliario
28
6
0
K
426
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
6
0
K
426
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Suleiman
De los pocos partidos útiles.
4
K
68
#2
fofito
"Del lado de Vox y del Partido Popular, las derechas han negado que con acciones como la promovida por EH Bildu se ataje el problema del alza de precios. Ambas formaciones han recurrido además a alusiones a la banda terrorista ETA para echar por tierra cualquier propuesta que venga de la formación abertzale"
Prioridades
5
K
64
#4
obmultimedia
#2
Si no nombran a ETA no tienen programa politico.
9
K
130
#11
unlugar
#4
Inmigración, corrupción (la paja en el ajeno) y poco más. El resto es votar No a todo lo que propongan los demás, soltar idioteces e irse al bar.
2
K
31
#13
cntand
#4
Propondrán que los zulos confiscados en su tiempo, puedan ser pisos para alquiler barato. Total, zulo por zulo
0
K
9
#8
ipanies
Una simple medida que puede ser parte de la solución de un problema.
Buen trabajo! A por más medidas útiles.
1
K
18
#10
diablos_maiq
¿Para prohibir o para "prohibir" (codazo- codazo)?
0
K
13
#17
Ovlak
*
#14
Porque la figura del "cómplice" sólo está regulada implícitamente para ilícitos penales. En el caso que nos ocupa y al margen de que el ilícito no es penal, las plataformas no tenían por qué ser conscientes de que los anunciantes carecían de licencia. Nada los obligaba, hasta ahora, a comprobarlo y se les permitía presumir la buena fe del anunciante que era el responsable último y único del anuncio. Esta ley es lo que viene a cambiar, que las plataformas tengan la obligación de…
» ver todo el comentario
0
K
12
#12
Ovlak
#7
No hay una ley que ponga "está prohibido ayudar a robar un banco" porque hay una ley que pone que está prohibido colaborar o facilitar la comisión de cualquier delito. Ofertar un alquiler vacacional sin licencia es una irregularidad, pero no un delito.
0
K
12
#14
euacca
#12
Tendrás tú razón, claro, pero no le veo ninguna lógica a que ser cómplice de una actividad prohibida por leyes, del tipo que sea, no tenga castigo de por sí.
0
K
11
#3
euacca
Yo no entiendo que haya que hacer ninguna prohibición, lo que hay que hacer es considerarles cómplices. Cada multa que se ponga a un particular por una oferta ilegal, que le pongan otra igual a la plataforma en la que estaba.
0
K
11
#6
escalibrur
#3
para poder multar a la plataforma tiene que estar prohibido, si no, en base a que multas?
2
K
39
#7
euacca
#6
No hay una ley que ponga "está prohibido ayudar a robar un banco", está prohibido robar un banco, y los que colaboran en el delito son participantes del mismo.
0
K
11
#9
Tensk
¿Entonces nada de pisos francos ni zulos?
0
K
11
#15
johel
*
#9
ni para los francos ni para los belgas. Respecto a los zulos, los mejores zulos los de madrid*
* Ver listado de zulista.
0
K
11
#16
porcorosso
#9
El mismo número que el del apartamento turístico tan “pijo” de Clara. La misma calle. El mismo semisótano. El mismo túnel.
www.larazon.es/espana/alquila-piso-turistico-encuentra-tunel-que-eta-m
0
K
10
#1
Ezkerro80
Haciendo País
0
K
6
#18
Toponotomalasuerte
#1
pero luego votan a favor de blackstone los desahucios rápidos. Eso sí, almenos ellos piden perdón después, cosa que no hizo erc.
0
K
10
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Prioridades
Buen trabajo! A por más medidas útiles.
* Ver listado de zulista.
www.larazon.es/espana/alquila-piso-turistico-encuentra-tunel-que-eta-m