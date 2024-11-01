Las organizaciones ambientales consideran inadmisible el aprovechamiento de la madera en los perímetros de los incendios

SEO/BirdLife, ADENEX, Ecologistas en Acción, Ecologistas Extremadura, GRUS, AMUS y SEZ denuncian graves consecuencias si se aplican algunas de las medidas de urgencia aprobadas por la Junta de Extremadura en las zonas de los incendios de Caminomorisco y Jarilla. El aprovechamiento de la madera supone que se talen todos los árboles dentro de los perímetros de los incendios lo que supondría un atentado ecológico sin precedentes. Instan a la Junta a que ponga en marcha la redacción de planes de restauración forestal de los territorios afectados.