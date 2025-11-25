Los aprobados en la OPE de la Ertzaintza pasan del 19 % al 59 % con el nuevo sicotécnico

En cuanto a los resultados de la prueba, ha señalado que el 59% de los aspirantes, un total de 1.880, ha superado la prueba psicotécnica tras los cambios en el sistema de valoración introducidos recientemente. Según ha destacado, el porcentaje de aprobados está por encima de la tasa de la última convocatoria, que fue del 19%, aunque «por debajo de las medias que se obtuvieron en convocatorias anteriores»