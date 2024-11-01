Apple va a incorporar cámaras en los AirPods. ¿Qué podría salir mal? [ENG]

Los auriculares tendrán un aspecto muy similar al de los AirPods Pro 3, solo que con los tallos ligeramente más largos para albergar las cámaras en los auriculares izquierdo y derecho. Esas cámaras envían datos visuales a Siri para que pueda responder a preguntas sobre lo que estés viendo. Apple lo llama «inteligencia visual», pero en realidad se trata de una cámara que va allá donde vayan los AirPods, lo que, si alguna vez has tenido un par, significa básicamente a todas partes.
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Yo sinceramente salvo problemas tecnicos tener una camara en el auricular y no tener que sacar el movil tiene algunas utilidades interesantes mas si tu percepcion falla o literalmente estas ciego. Y dado que hay formas de pago por codigos qr es normal que empiecen a probar a sacar dispositivos asi. Pero es como todo habra que ver usos practicos y si cuajan. Pero no creo que sea el unico intento.