Apple va a incorporar cámaras en los AirPods. ¿Qué podría salir mal? [ENG]

Los auriculares tendrán un aspecto muy similar al de los AirPods Pro 3, solo que con los tallos ligeramente más largos para albergar las cámaras en los auriculares izquierdo y derecho. Esas cámaras envían datos visuales a Siri para que pueda responder a preguntas sobre lo que estés viendo. Apple lo llama «inteligencia visual», pero en realidad se trata de una cámara que va allá donde vayan los AirPods, lo que, si alguna vez has tenido un par, significa básicamente a todas partes.