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Apple va a incorporar cámaras en los AirPods. ¿Qué podría salir mal? [ENG]

Apple va a incorporar cámaras en los AirPods. ¿Qué podría salir mal? [ENG]

Los auriculares tendrán un aspecto muy similar al de los AirPods Pro 3, solo que con los tallos ligeramente más largos para albergar las cámaras en los auriculares izquierdo y derecho. Esas cámaras envían datos visuales a Siri para que pueda responder a preguntas sobre lo que estés viendo. Apple lo llama «inteligencia visual», pero en realidad se trata de una cámara que va allá donde vayan los AirPods, lo que, si alguna vez has tenido un par, significa básicamente a todas partes.

| etiquetas: airpods , cámaras , apple , privacidad , siri
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5 comentarios
4 0 0 K 49 tecnología
Gry #4 Gry
Perfecto para espiar a alguien, empezando por sus propios usuarios.
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JackNorte #5 JackNorte
Algunos se piensan que ahora no estan monitorizados sin camara en el auricular. xD
Yo sinceramente salvo problemas tecnicos tener una camara en el auricular y no tener que sacar el movil tiene algunas utilidades interesantes mas si tu percepcion falla o literalmente estas ciego. Y dado que hay formas de pago por codigos qr es normal que empiecen a probar a sacar dispositivos asi. Pero es como todo habra que ver usos practicos y si cuajan. Pero no creo que sea el unico intento.
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reithor #3 reithor
A más de uno solo se le vería el oído por dentro.
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taSanás #1 taSanás
no me lo creo, el consumo de batería sería demencial para un aparato tan pequeño
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#2 rafeame
Oye Siri, ¿qué anuncios hay que ponerle a este pavo?
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