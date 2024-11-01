·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7909
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
11128
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11639
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7737
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5996
clics
Nunca más ¿para todos?
más votadas
711
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
628
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
399
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
578
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
427
El Tribunal de Londres tapa una obra de Banksy que criticaba la brutalidad judicial contra los manifestantes pro-Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
17
clics
El apoyo al capitalismo en EE.UU. cae a su nivel más bajo
El apoyo al capitalismo en EE.UU. cayó a 54%, el nivel más bajo en 14 años. La encuesta de Gallup muestra mayor simpatía por el socialismo entre demócratas y un país cada vez más polarizado.
|
etiquetas
:
capitalismo
,
eeuu
,
encuesta
,
apoyo
13
2
0
K
169
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
169
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Torrezzno
Bernie calienta que sales
1
K
33
#3
Veelicus
#2
No le van a dejar, si en España el estado profundo tiene poder lo de EEUU es otro nivel
1
K
22
#4
Torrezzno
*
#3
bueno, el tipo es incansable. Podría jubilarse y ahí esta dando el callo. Tampoco creo que sea anticapitalista, es mas bien socialdemocrata
0
K
13
#5
Veelicus
#4
Si, y a esas edades una muerte "natural" no levantaria sospechas
0
K
11
#6
omega7767
#3
ya en las previas elecciones le sabotearon las primarias a Bernie para que la ganadora fuera Kamala Harris
1
K
22
#7
Autarca
*
#2
#3
#6
No os engañéis, le dejan chupar banquillos porque saben que no es un peligro para el sistema capitalista
Si en verdad fuese peligroso la propaganda no hablaría una sola palabra de el, o directamente estaría muerto
www.meneame.net/story/bernie-sanders-contra-robert-f-kennedy-duelo-ent
El reciente enfrentamiento que ha tenido lugar entre Bernie Sanders y Robert F. Kennedy Jr. durante la audiencia de
confirmación de este último como Secretario de Salud y Servicios Humanos ha sacado a la luz una de las grandes paradojas de la política estadounidense: la contradicción entre el discurso progresista de Sanders y
su alineamiento con ciertas prácticas propias del establishment que dice combatir
.
0
K
10
#8
sotillo
#2
Pobrecillo, por menos de cargaron a los Kennedy
0
K
11
#1
azathothruna
Y apoyaran al fascismo.
Un plan sin fisuras.
Es casi un hecho que la maldicion del miedo rojo es real.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si en verdad fuese peligroso la propaganda no hablaría una sola palabra de el, o directamente estaría muerto
www.meneame.net/story/bernie-sanders-contra-robert-f-kennedy-duelo-ent
El reciente enfrentamiento que ha tenido lugar entre Bernie Sanders y Robert F. Kennedy Jr. durante la audiencia de
confirmación de este último como Secretario de Salud y Servicios Humanos ha sacado a la luz una de las grandes paradojas de la política estadounidense: la contradicción entre el discurso progresista de Sanders y su alineamiento con ciertas prácticas propias del establishment que dice combatir.
Un plan sin fisuras.
Es casi un hecho que la maldicion del miedo rojo es real.