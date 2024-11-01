edición general
El apoyo al capitalismo en EE.UU. cae a su nivel más bajo

El apoyo al capitalismo en EE.UU. cayó a 54%, el nivel más bajo en 14 años. La encuesta de Gallup muestra mayor simpatía por el socialismo entre demócratas y un país cada vez más polarizado.

Torrezzno #2 Torrezzno
Bernie calienta que sales xD  media
Veelicus #3 Veelicus
#2 No le van a dejar, si en España el estado profundo tiene poder lo de EEUU es otro nivel
Torrezzno #4 Torrezzno *
#3 bueno, el tipo es incansable. Podría jubilarse y ahí esta dando el callo. Tampoco creo que sea anticapitalista, es mas bien socialdemocrata
Veelicus #5 Veelicus
#4 Si, y a esas edades una muerte "natural" no levantaria sospechas
#6 omega7767
#3 ya en las previas elecciones le sabotearon las primarias a Bernie para que la ganadora fuera Kamala Harris
Autarca #7 Autarca *
#2 #3 #6 No os engañéis, le dejan chupar banquillos porque saben que no es un peligro para el sistema capitalista

Si en verdad fuese peligroso la propaganda no hablaría una sola palabra de el, o directamente estaría muerto

www.meneame.net/story/bernie-sanders-contra-robert-f-kennedy-duelo-ent

El reciente enfrentamiento que ha tenido lugar entre Bernie Sanders y Robert F. Kennedy Jr. durante la audiencia de

confirmación de este último como Secretario de Salud y Servicios Humanos ha sacado a la luz una de las grandes paradojas de la política estadounidense: la contradicción entre el discurso progresista de Sanders y su alineamiento con ciertas prácticas propias del establishment que dice combatir.
sotillo #8 sotillo
#2 Pobrecillo, por menos de cargaron a los Kennedy
azathothruna #1 azathothruna
Y apoyaran al fascismo.
Un plan sin fisuras.
Es casi un hecho que la maldicion del miedo rojo es real.
