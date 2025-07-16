edición general
6 meneos
8 clics
Aporofobia del Ayuntamiento de Sevilla con las personas sin hogar

Aporofobia del Ayuntamiento de Sevilla con las personas sin hogar

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA Sevilla) denuncia que el Ayuntamiento continúa imponiendo barreras ilegales al empadronamiento de cientos de personas que viven en la ciudad, vulnerando su derecho a ser reconocidas administrativamente y dejándolas sin acceso efectivo a ayudas sociales, vivienda pública o cualquier procedimiento administrativo básico y, mucha dificultad para la atención sanitaria. El padrón es un derecho garantizado por la legislación estatal donde toda persona que reside en un municipio debe ser...

| etiquetas: aporofobia , ayuntamiento , sevilla , personas , hogar , pobreza
6 0 1 K 69 actualidad
4 comentarios
6 0 1 K 69 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
que las empadrone esta lavandería de conciencias (ong) en el local de su propia sede... y luego, cuando vaya la inspección del Ayto. y descubra que es un empadronamiento fraudulento porque esas personas en realidad no están viviendo en ese inmueble, qué hacemos? para garantizar un derecho no puede ser que una ong esté proponiendo que se haga de forma fraudulenta. que hay que cambiar la legislación? pues sí, pero mientras habrá que cumplirla... por cierto, por qué todas las lavanderías de…   » ver todo el comentario
1 K 31
Torrezzno #2 Torrezzno
"Pese a ello, el Ayuntamiento de José Luis Sanz sigue exigiendo requisitos imposibles, como una dirección fija o acreditar una permanencia que la propia administración les niega, mientras lanza campañas para aumentar las cifras de nuevos empadronamientos “selectivos” que incrementen las cifras oficiales de población para acrecentar los recursos económicos. "

¿Pero esto se pide siempre que te vas a empadronar no? Si eso impide a la gente sin hogar empadronarse tendrian que cambiar los requitos
1 K 31
#3 poxemita
en este caso si es cierto que la asociación está centrica, pero los homeless no tienen casa y por lo tanto les pilla igual de bien o mal que la ong esté en Nervión o en las 3000.
0 K 11
Kyoko #4 Kyoko
El problema del empadronamiento es que debe ser estricto en las condiciones para evitar fraudes precisamente para acceder a ayudas y servicios.
metropoliabierta.elespanol.com/ca/informacion-municipal/20250716/campa
Las personas que viven en la calle deben poder ser empadronadas, pero bajo condiciones muy estrictas. Por ejemplo, si son extranjeras, lo que debe ofrecerse es una ayuda…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame