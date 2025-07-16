Aporofobia del Ayuntamiento de Sevilla con las personas sin hogar

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA Sevilla) denuncia que el Ayuntamiento continúa imponiendo barreras ilegales al empadronamiento de cientos de personas que viven en la ciudad, vulnerando su derecho a ser reconocidas administrativamente y dejándolas sin acceso efectivo a ayudas sociales, vivienda pública o cualquier procedimiento administrativo básico y, mucha dificultad para la atención sanitaria. El padrón es un derecho garantizado por la legislación estatal donde toda persona que reside en un municipio debe ser...