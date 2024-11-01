edición general
11 meneos
9 clics
APM denuncia la utilización de acciones legales por parte del lobby sionista ACOM contra periodistas españoles para tratar de coartar su libertad de expresión

APM denuncia la utilización de acciones legales por parte del lobby sionista ACOM contra periodistas españoles para tratar de coartar su libertad de expresión

Esta asociación ha tenido conocimiento de las acciones legales emprendidas en nuestro país, en los últimos días, contra varios periodistas de distintos medios de comunicación por parte de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) -entidad de la que es cofundador el empresario David Hatchwell Altaras, figura destacada de la comunidad judía española- acusándoles de injurias y de incitación al odio contra los judíos.

| etiquetas: apm , prensa , periodismo , acom , israel , david hatchwell
10 1 0 K 129 actualidad
3 comentarios
10 1 0 K 129 actualidad
Ze7eN #2 Ze7eN *
La reacción de los sionistas genocidas no se ha hecho esperar: x.com/ACOM_es/status/2034022964312560049

El victimismo de estos indeseables y su tergiversación de la realidad es digno de estudio.
Que difícil están poniendo que todo el mundo no acabe odiando a ese país y esa religión.
1 K 40
ACEC #1 ACEC *
Si APM, que suele escora a la derecha, se está quejando, las presiones no han debido ser menores.
2 K 37
#3 Nasser
La escoria Sionista haciendo cosas de sionistas, "la única democracia de Oriente Medio" xD xD xD
0 K 20

menéame