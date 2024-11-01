APM denuncia la utilización de acciones legales por parte del lobby sionista ACOM contra periodistas españoles para tratar de coartar su libertad de expresión

Esta asociación ha tenido conocimiento de las acciones legales emprendidas en nuestro país, en los últimos días, contra varios periodistas de distintos medios de comunicación por parte de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) -entidad de la que es cofundador el empresario David Hatchwell Altaras, figura destacada de la comunidad judía española- acusándoles de injurias y de incitación al odio contra los judíos.