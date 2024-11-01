Aparecen pintadas en el Puente Romano de Córdoba  

El Puente Romano de Córdoba, una de las estampas más características de la ciudad, ha sufrido vandalismo, apareciendo las palabras Slaa Kenitra, Helala Boys, Hacha Youssf y algunos símbolos pintados en negro. Las pinturas aparecieron en uno de sus muros y otras en uno de los miradores. Operarios de la Junta y de Sadeco han comenzado a tratar y limpiar estas pintadas sobre uno de los lugares más transitados del Casco Histórico. El monumento es parte del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.