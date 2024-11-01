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Aparecen pintadas en el Puente Romano de Córdoba

Aparecen pintadas en el Puente Romano de Córdoba  

El Puente Romano de Córdoba, una de las estampas más características de la ciudad, ha sufrido vandalismo, apareciendo las palabras Slaa Kenitra, Helala Boys, Hacha Youssf y algunos símbolos pintados en negro. Las pinturas aparecieron en uno de sus muros y otras en uno de los miradores. Operarios de la Junta y de Sadeco han comenzado a tratar y limpiar estas pintadas sobre uno de los lugares más transitados del Casco Histórico. El monumento es parte del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

| etiquetas: córdoba , pintadas , puente romano
2 1 0 K 37 cultura
11 comentarios
2 1 0 K 37 cultura
roker #1 roker
Isaac Moreno Gallo intensifies
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OdaAl #2 OdaAl
#1 Puente romano dicen, no tiene ningún un sillar romano
1 K 18
#4 josebres
#2 Tendrían que haber ido a Roma por los sillares para eso, tienes razón.
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Aokromes #9 Aokromes *
#4 #7 es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_Córdoba#Identificación_como_p segun esto como mucho del siglo VIII el actual al estar destruido el anterior.
1 K 21
#6 colemur
#2 No es razón para hacerle pintadas.
1 K 20
#7 egae *
#1 Este es el que dice que la muralla de Lugo no es romana? Pero tampoco da otra explicación plausible puesto que después de los romanos durante siglos no se construye nada relevante en todo el noroeste?

Y que está documentado en escritos del siglo V que Lucus Augusti tenía una muralla?

Me vi sus explicaciones de ingeniería sobre esto, pero francamente, puedes decir que no te parece una obra romana como ingeniero, pero estaría bien que propongas quien diantres la construyó entonces
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#3 diablos_maiq *
¿Romani ite domum? :roll:
1 K 22
#11 Pitchford
Es uno de tantas tropelías a las que apenas se les mete mano policial y legislativa-punitiva. Un cachondeo feo y caro.
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Jakeukalane #8 Jakeukalane
Dañando puentes medievales.
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#5 colemur
Hace falta ser hijo de puta.
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#10 Kuruñes3.0
Por las pintadas han sido una vez más bandas chinas. Como son estos chinos.
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menéame