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Aparatoso incendio en Miguelitos Ruiz de La Roda

Aparatoso incendio en Miguelitos Ruiz de La Roda

Susto a media tarde de este martes por el incendio declarado en la empresa Miguelitos Ruiz de La Roda, que ha dejado una gran nube de humo durante sus primeros instantes. Testigos presenciales han indicado que, al parecer, el fuego no se ha desarrollado en el interior de la propia fábrica, sino en un lugar donde tienen almacenados palets, más en el exterior, aunque dentro de sus instalaciones.

| etiquetas: incendio , miguelitos , la roda
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5 comentarios
7 1 1 K 108 Sucesos
Moderdonia #4 Moderdonia
A mí lo de "se ha declarado un incendio" me sigue sonando super romántico.
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Ripio #5 Ripio *
@Eunomia @eirene @Dike @Horas

www.meneame.net/user/Adolce/shaken

Desde  11:40 UTC

Primer negativo: 11:41 UTC


Repite el juego de negativizar varias veces con sus clones.
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Ripio #2 Ripio
La rápida intervención de los bomberos (en camiseta), evito la masacre que se disponía a provocar @fesavama armada con una 12,70 en cada mano y hachas variadas.
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Ripio #3 Ripio
#1 GoTo #2

:troll:
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devilinside #1 devilinside
Bueno, no ha sido tan grave, no ha quedado afectada la producción
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menéame