Aparatoso incendio en Miguelitos Ruiz de La Roda

Susto a media tarde de este martes por el incendio declarado en la empresa Miguelitos Ruiz de La Roda, que ha dejado una gran nube de humo durante sus primeros instantes. Testigos presenciales han indicado que, al parecer, el fuego no se ha desarrollado en el interior de la propia fábrica, sino en un lugar donde tienen almacenados palets, más en el exterior, aunque dentro de sus instalaciones.