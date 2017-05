El apagón nuclear. Las empresas amenazan con el cierre de los 7 reactores

Y en el Ministerio empiezan a creer que no se trata de un farol. Aseguran que no es posible para España prescindir, al menos no todavía, de la energía nuclear, que supera el 20% de la producción, al tiempo que aseguran que si reducen los impuestos especiales de la energía nuclear (empezando por la famosa tasa del 7% que impuso la Reforma Soria) no tendrán fondos para pagar las primas a las energías renovables. Rel www.meneame.net/story/nadal-tecnologia-actual-no-permite-sustituir-ene