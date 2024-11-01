El apagón del 28-A: los fallos humanos y qué debemos cambiar

El gran apagón no fue sólo una cadena de fallos técnicos. Tras los últimos informes publicados, emerge una conclusión incómoda: hubo decisiones humanas —en planificación, operación y supervisión— que dejaron al sistema eléctrico demasiado expuesto. FALLOS HUMANOS QUE CONTRIBUYERON AL COLAPSO; Planificación arriesgada, No reemplazar equipos críticos caídos, Incumplimiento de operativas, Protecciones mal configuradas. Qué debemos cambiar? Reglas más estrictas, auditorías independientes y sanciones para instalaciones que no cumplan.
| etiquetas: apagón , factor humano , responsabilidad