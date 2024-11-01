·
Apagar el móvil: ¿un lujo selecto?
En una sociedad hiperconectada, el móvil es fuente de ruido y malestar. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse condenarlo al silencio.
móvil
apagar
#4
Torrezzno
Certificado inválido me dice el navegador
0
K
20
#2
tul
Lo pueden poner en vibración
0
K
16
#3
soberao
#2
Y en "modo avión". También en "modo ahorro batería" dejan de funcionar las aplicaciones de mensajerías si no estás usándolas, dejan de funcionar en segundo plano.
0
K
13
#1
elsnons
*
Jeff Bezos atiende la primera reunión a las diez de la mañana nunca antes según dice.
Cuando se levanta su móvil está en otra estancia de su mansión , desayuna lee la prensa escrita y conversa de temas ajenos a su negocio. Solo después lo coge y camino a su empresa lo mira.
Si tú no haces lo mismo es que eres empleado de Amazon
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
