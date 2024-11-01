edición general
Apagar el móvil: ¿un lujo selecto?

En una sociedad hiperconectada, el móvil es fuente de ruido y malestar. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse condenarlo al silencio.

Torrezzno #4 Torrezzno
tul #2 tul
Lo pueden poner en vibración
#3 soberao
#2 Y en "modo avión". También en "modo ahorro batería" dejan de funcionar las aplicaciones de mensajerías si no estás usándolas, dejan de funcionar en segundo plano.
elsnons #1 elsnons *
Jeff Bezos atiende la primera reunión a las diez de la mañana nunca antes según dice.

Cuando se levanta su móvil está en otra estancia de su mansión , desayuna lee la prensa escrita y conversa de temas ajenos a su negocio. Solo después lo coge y camino a su empresa lo mira.

Si tú no haces lo mismo es que eres empleado de Amazon
