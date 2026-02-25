edición general
Un anuncio de un ternero en Facebook tumba una indemnización de 4.000 euros por un accidente de tráfico en Asturias

....ese informe donde aparece el elemento más llamativo del caso. La investigadora explicó que, al analizar el entorno de los implicados, accedió al perfil de Facebook de la conductora del vehículo en el que viajaba la lesionada. En esa red social encontró un anuncio de venta de un ternero en el que figuraba como teléfono de contacto el número del hijo de la conductora del otro coche, el asegurado. Para la aseguradora, ese detalle apuntaba a una relación personal estrecha entre ambas familias que podía explicar un acuerdo previo para simular...

Fedorito #1 Fedorito
Es lo que tiene ir dejando rastros de toda nuestra vida por las redes sociales.
