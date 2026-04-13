Antropología y extrema derecha: Don Kalb

En tiempos de ‘encuentros’ entre las izquierdas, propuestas de Frentes Amplios, desmerecimiento de las bibliotecas y ensalzamiento de las redes sociales y auge de las extremas derechas, quizás cabe recordar las propuestas que la antropología ha realizado en torno al auge de los movimientos totalitarios y el populismo de derechas. Entre los muchos autores que han realizado una aproximación desde la economía política a este fenómeno se encuentra el antropólogo Don Kalb y su libro Headlines of nation, subtexts of Class. Se trata de una compilación