Antonio Pelayo, sacerdote y decano de los vaticanistas españoles, denunciado por violencia sexual sobre otro periodista

El sacerdote, de 81 años, condecorado con el premio Bravo de la CEE, ha sido denunciado por un colega italiano de 40. Según la fiscalía de Roma, el religioso de 81 años habría intentado un acercamiento físico hacia un colega más joven, al que conoció tras la muerte del papa Francisco.

#1 mariopg
al final hasta va a estar mal visto recibir premios
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Alto excorresponsal de Antena 3 denunciado por intentar violar a un compañero 40 años más joven.

Enga, titular corregido al estilo de la prensa amiga.
Milmariposas #6 Milmariposas
Aquí, otro ejemplo de la depravación sacerdotal:

torino.corriere.it/notizie/piemonte/25_ottobre_22/cuneo-carlo-occelli-
#3 Pivorexico *
Tan solo dijo al cuarentón , "Buen mozo ponte a cuatro patas , que vas a tener una experiencia religiosa" ;

ya llaman acoso a cualquier cosa.
#5 sliana
En el funeral? El muerto al hoyo y el vivo al bollo
