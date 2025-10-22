Antonio Pelayo, sacerdote y decano de los vaticanistas españoles, denunciado por violencia sexual sobre otro periodista

El sacerdote, de 81 años, condecorado con el premio Bravo de la CEE, ha sido denunciado por un colega italiano de 40. Según la fiscalía de Roma, el religioso de 81 años habría intentado un acercamiento físico hacia un colega más joven, al que conoció tras la muerte del papa Francisco.
| etiquetas: antonio pelayo , sacerdote , vaticano , antena 3 , acoso
Enga, titular corregido al estilo de la prensa amiga.
torino.corriere.it/notizie/piemonte/25_ottobre_22/cuneo-carlo-occelli-
ya llaman acoso a cualquier cosa.