Antonio Maestre desmonta una información de The Objective y les obliga a borrarla: "Falso. Bulo. Mentira"

Antonio Maestre desmonta una información de The Objective y les obliga a borrarla: "Falso. Bulo. Mentira"

El periodista acusa al medio de difundir desinformación sobre la nacionalidad de migrantes en plena polémica por la reforma del reglamento de Extranjería ...

Marisadoro
Regularizar la situación administrativa no es conceder la nacionalidad española.
comadrejo
El titular esta mal, sería "... desmonta una desinformación ...". :troll:
Leon_Bocanegra
The Objetive mintiendo? Venga ya. Eso no se lo cree nadie.
DayOfTheTentacle
The poco objetive
pitercio
The Ojete.
