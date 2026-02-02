edición general
5 meneos
12 clics
Antonio Hernando confirma al juez la reunión con Leire Díez en Ferraz y que habló de ello con la abogada del PSOE

Antonio Hernando confirma al juez la reunión con Leire Díez en Ferraz y que habló de ello con la abogada del PSOE

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha confirmado al juez su presencia en la reunión celebrada en la sede del PSOE con la fontanera Leire Diez en 2024 cuando era director adjunto de Presidencia del Gobierno. En la cita también estaban Santos Cerdán, Ion Antolín y Javier Pérez Dolset. Leire y Dolset llevaron un audio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, tras estallar el caso Begoña, en pleno periodo de reflexión del presidente, y entregaron ese material en la reunión con Hernando y Santos Cerdán.

| etiquetas: antonio hernando , psoe , leire díez , fontanera , santos cerdán , saunas
5 0 0 K 61 actualidad
3 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Para discutir la ilustración de la portada del libro :troll: :troll:
2 K 39
#1 luckyy
Pensé que beste impresentable había desaparecido por completo de la faz de la tierra!!!
0 K 8
#3 pascuaI
Notición, tres militantes de un partido político se reunieron en una sala dentro de la sede del mismo partido político.

¿A dónde vamos a llegar?
0 K 8

menéame