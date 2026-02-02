Antonio Hernando confirma al juez la reunión con Leire Díez en Ferraz y que habló de ello con la abogada del PSOE

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha confirmado al juez su presencia en la reunión celebrada en la sede del PSOE con la fontanera Leire Diez en 2024 cuando era director adjunto de Presidencia del Gobierno. En la cita también estaban Santos Cerdán, Ion Antolín y Javier Pérez Dolset. Leire y Dolset llevaron un audio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, tras estallar el caso Begoña, en pleno periodo de reflexión del presidente, y entregaron ese material en la reunión con Hernando y Santos Cerdán.