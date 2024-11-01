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Antonio Alonso, genetista forense: “La conspiración tras el 11-M fue vergonzosa y la gestión del Yak-42, una infamia”

Antonio Alonso, genetista forense: “La conspiración tras el 11-M fue vergonzosa y la gestión del Yak-42, una infamia”

En su libro, ‘La huella invisible’, Alonso describe algunos de los casos en los que participó a lo largo de su carrera, desde el asesinato de Lasa y Zabala a los atentados del 11-M o el accidente del Yak-42, y relata cómo el análisis de ADN cambió la historia de España.

| etiquetas: antonio alonso , forense , adn , 11m , yak-42
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4 comentarios
43 8 1 K 232 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
Nos hacen un atentado por culpa del señor Aznar y mienten echándole la culpa a ETA, a Zapatero y a todos el que se meneaba. Alquilan un avión de mierda para los militares, los matan, hacen mal la identificación, entregan cadáveres mezclados en los ataúdes... y al ministro le dan una embajada.
Pero que mala es la izquierda que no hace autocrítica.
4 K 42
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 En cada gestión del PP que acaba con víctimas mortales actúan de la misma manera: echando la culpa a otros y después insultando a las víctimas.

Y a sus votantes les pueden engañar una vez, pero cuando esto sucede una y otra vez es muy difícil de creer que sean solamente imbéciles, también ha de haber maldad.
7 K 95
Nube_Gris #3 Nube_Gris
Y todos los españoles que votaron al PP sabiendo eso son unos traidores a la patria y unos cooperantes necesarios en los crímenes de esa banda de mafiosos/ladrones/asesinos.
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Pepepaco #4 Pepepaco
Relacionada, muy relacionada
""Por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones". Francisco Álvarez Cascos (PP) a Pilar Manjón (Asociación 11M)"

www.meneame.net/m/actualidad/hemeroteca-esta-puta-4-muertos-mierda-per
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menéame