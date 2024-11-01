Antonio Alonso, genetista forense: “La conspiración tras el 11-M fue vergonzosa y la gestión del Yak-42, una infamia”

En su libro, ‘La huella invisible’, Alonso describe algunos de los casos en los que participó a lo largo de su carrera, desde el asesinato de Lasa y Zabala a los atentados del 11-M o el accidente del Yak-42, y relata cómo el análisis de ADN cambió la historia de España.
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Pero que mala es la izquierda que no hace autocrítica.
Y a sus votantes les pueden engañar una vez, pero cuando esto sucede una y otra vez es muy difícil de creer que sean solamente imbéciles, también ha de haber maldad.
""Por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones". Francisco Álvarez Cascos (PP) a Pilar Manjón (Asociación 11M)"
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