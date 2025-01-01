edición general
Para los antiguos griegos la playa era un lugar aterrador

Para los antiguos griegos la playa era un lugar aterrador

Las vacaciones en la playa no se popularizaron hasta el siglo XIX y principios del XX, como parte del estilo de vida de los más ricos en los países occidentales. Pero los primeros europeos, especialmente los antiguos griegos, consideraban la playa un lugar de penurias y muerte. Como pueblo marinero, vivían principalmente en la costa. No obstante, temían al mar y pensaban que la vida agrícola era más segura y respetable.

#1 encurtido *
Lo menciona muy de pasada, pero el principal motivo por el que la gente no vivía o no quería vivir en la costa era por la piratería. Al margen que no existiera el turismo.

Hasta hace unos pocos siglos era relativamente normal sufrir incursiones periódicas, algunas que incluso se llevaban al pueblo entero para venderlos como esclavos o pedir rescate.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Me acabas de dar una idea para acabar con la masificación en las costas... y de paso sacarme unas perrillas. :-O
#3 Meloncio
#2 Que vas a hacer con una galera llena de guiris tostados (tanto por fuera como por dentro)?
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Se me ocurren tantas cosas... desde hacerles recoger algodón en mis plantaciones, hasta subcontratarlos a empresas del sector hostelero. :-P
#5 Meloncio
#4 Ahí, ahí...este es el tipo de emprendedores que necesita el país. xD
