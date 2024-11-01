edición general
5 meneos
6 clics
Anticorrupción se opone a la excarcelación de Santos Cerdán e insiste en su “papel director” en la trama

Anticorrupción se opone a la excarcelación de Santos Cerdán e insiste en su “papel director” en la trama

El fiscal Alejandro Luzón apunta que el ex ‘número tres’ del PSOE todavía tiene capacidad para destruir pruebas y cuestiona las “impertinentes consideraciones políticas” del escrito en el que pedía su libertad

| etiquetas: anticorrupción , opone , excarcelación , santos , cerdán , insiste , “papel
4 1 2 K 41 actualidad
9 comentarios
4 1 2 K 41 actualidad
calde #1 calde
Alguien sabe si se encontró ya alguna prueba más allá de esos audios? Los audios han sido ya validados por algún especialista?
3 K 45
#6 lluissubi
#1 es probable que todo esté montado por la policía patriótica y otros poderes que ya llamó afilas Aznar.
Que tal vez es culpable, tal vez también. Pero por la experiencia, seguramente muchas pruebas están fabricadas.... Aunque sea verdad.
1 K 17
#7 Leon_Bocanegra *
#1 pruebas? Es un zurdo peligroso , que más pruebas necesitan?
0 K 12
#5 gutt
#4 No pasa nada. las dupes también llegan a portada
0 K 12
rogerius #8 rogerius
#5 O no. Depende.
(No, no me preguntes de qué depende que yo no sé cantar). :troll:
0 K 20
victorjba #9 victorjba
Curioso que no registraran su casa. Igual había alguna prueba.
0 K 20
#2 gutt
Roma no paga a traidores
0 K 12
Andreham #3 Andreham
Me parece bien.

Ojalá se hiciera caso a Anticorrupcion más a menudo.
0 K 8

menéame