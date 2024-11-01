Anticorrupción se opone a la excarcelación de Santos Cerdán e insiste en su “papel director” en la trama

El fiscal Alejandro Luzón apunta que el ex ‘número tres’ del PSOE todavía tiene capacidad para destruir pruebas y cuestiona las “impertinentes consideraciones políticas” del escrito en el que pedía su libertad
| etiquetas: anticorrupción , opone , excarcelación , santos , cerdán , insiste , “papel
Que tal vez es culpable, tal vez también. Pero por la experiencia, seguramente muchas pruebas están fabricadas.... Aunque sea verdad.
(No, no me preguntes de qué depende que yo no sé cantar).
Ojalá se hiciera caso a Anticorrupcion más a menudo.