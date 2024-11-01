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Anthropic no ha subido el precio de Claude. Ha inventado algo mejor: la inflación de tokens

Anthropic no ha subido el precio de Claude. Ha inventado algo mejor: la inflación de tokens

"No os preocupéis, que cuesta lo mismo". Ese fue el mensaje de Anthropic al anunciar el lanzamiento de su nuevo modelo de IA, Claude Opus 4.7. En ese comunicado dejaron claro que "el precio sigue siendo el mismo que el de Opus 4.6: 5 dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de tokens de salida". Había no obstante letra pequeña, porque el modelo es mejor pero para lograrlo razona más, y eso significa una cosa: más tokens. Y cuántos más tokens consumes, más sube la factura de la IA.

| etiquetas: anthropic , precio , tokens , claude opus 4.7
6 1 0 K 55 tecnología
6 comentarios
6 1 0 K 55 tecnología
reivaj01 #1 reivaj01
Esto es como los que siempre echan 20€ de gasolina al coche.
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cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Yo siempre le pongo 2000 tokens.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Hay que bajar el tamaño de fuente del token, para que ocupe menos. xD
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FunFrock #6 FunFrock
Yo siempre le hecho 20 tokens.
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#3 bizcobollo
La inteligencia que ponen a su modelo deben pensar que se la quitan a sus clientes.
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Democrito #4 Democrito
El otro día escuché a uno contando que para reducir los tokens de salida le pedía a Claude que escribiese en "modo troglodita": sin artículos, sin preposiciones, sin conjunciones... que como humano ya entenderé yo la respuesta.

No lo he probado pero me imagino a Claude hablando como futbolista yugoslavo: "En segundo partido, posesión de balón es clave"
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menéame