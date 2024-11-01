Anthropic no ha subido el precio de Claude. Ha inventado algo mejor: la inflación de tokens

"No os preocupéis, que cuesta lo mismo". Ese fue el mensaje de Anthropic al anunciar el lanzamiento de su nuevo modelo de IA, Claude Opus 4.7. En ese comunicado dejaron claro que "el precio sigue siendo el mismo que el de Opus 4.6: 5 dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de tokens de salida". Había no obstante letra pequeña, porque el modelo es mejor pero para lograrlo razona más, y eso significa una cosa: más tokens. Y cuántos más tokens consumes, más sube la factura de la IA.