Anthony Albanese: primer ministro australiano fue abucheado en un evento de Ramadán en una mezquita de Sídney (ENG)

Varios asistentes acusaron a la pareja de ser "partidarios del genocidio" y gritaron "¡abucheos!" y "¡fuera de aquí!" mientras un líder de la mezquita pronunciaba un discurso en el que pedía al gobierno que mejorara su relación con los musulmanes australianos. Existe un profundo malestar en gran parte de la comunidad musulmana de Australia por la respuesta del gobierno a la guerra entre Israel y Gaza y por el aumento de la islamofobia en el país.