Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

Desde que los tanques rusos entraron en Ucrania en 2022, Finlandia levantó ya el primer tramo de un muro de acero a lo largo de sus 1.340 km de frontera, y Polonia instaló este verano campos minados en una sección de 20 km. Ahora, la atención se dirige hacia el terreno más blando y húmedo: las turberas, ecosistemas de suelos esponjosos e inundados, que en gran parte de Europa del Norte y del Este ocupan franjas considerables, son naturalmente impenetrables para blindados. Las turberas almacenan gran cantidad de CO2 en materia en descomposición.
A Finlandia, y a gran parte de Europa del Este (guiño, guiño, guiño, guiño).
es.m.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Invierno
Me he perdido algo o es parte de la narrativa OTAN para comprar armas. Son como los comerciales de Securitas Direct: la malas lenguas dicen que hacen robos ellos mismos muy sonados para que les compres armas, digo alarmas.
- es.wikipedia.org/wiki/Raspútitsa