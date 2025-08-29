edición general
8 meneos
8 clics
Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

Desde que los tanques rusos entraron en Ucrania en 2022, Finlandia levantó ya el primer tramo de un muro de acero a lo largo de sus 1.340 km de frontera, y Polonia instaló este verano campos minados en una sección de 20 km. Ahora, la atención se dirige hacia el terreno más blando y húmedo: las turberas, ecosistemas de suelos esponjosos e inundados, que en gran parte de Europa del Norte y del Este ocupan franjas considerables, son naturalmente impenetrables para blindados. Las turberas almacenan gran cantidad de CO2 en materia en descomposición.

| etiquetas: rusia , finlandia , polonia , humedal , invasión , blindado , tanque , turbera , co2
7 1 0 K 87 actualidad
8 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
Pertinax #5 Pertinax *
#_2 Por alguna razón que no alcanzo a comprender (guiño, guiño), algunos olvidáis que antes de aquello la URSS invadió Finlandia en virtud del Pacto Ribbentrop-Mólotov con los nazis (guiño, guiño, guiño)
A Finlandia, y a gran parte de Europa del Este (guiño, guiño, guiño, guiño).
3 K 52
Pertinax #8 Pertinax
#6 En la ESO no llegaron a la II GM.
0 K 17
salteado3 #3 salteado3
¿Ha amenazado Rusia a Finlandia o a Polonia?

Me he perdido algo o es parte de la narrativa OTAN para comprar armas. Son como los comerciales de Securitas Direct: la malas lenguas dicen que hacen robos ellos mismos muy sonados para que les compres armas, digo alarmas.
1 K 27
#1 Hombre_de_Estado
Aunque no es lo mismo (son carreteras impracticables por el deshielo primaveral, no humedales permanentes), me recordó a la famosa Raspútitsa, aliada de Rusia en varias guerras e invasiones:
- es.wikipedia.org/wiki/Raspútitsa
1 K 23
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1 *
Visto lo visto con Ucrania, parece una medida sensata frente al fascismo ruso
1 K 23
Veelicus #2 Veelicus
Amenaza rusa... Finlandia mejor se tapa un poco porque fue un aliado de Hitler para atacar la URSS
3 K 8
#4 lluissubi
Imbéciles, que no saben dialogar.
0 K 7

menéame