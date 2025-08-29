Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

Desde que los tanques rusos entraron en Ucrania en 2022, Finlandia levantó ya el primer tramo de un muro de acero a lo largo de sus 1.340 km de frontera, y Polonia instaló este verano campos minados en una sección de 20 km. Ahora, la atención se dirige hacia el terreno más blando y húmedo: las turberas, ecosistemas de suelos esponjosos e inundados, que en gran parte de Europa del Norte y del Este ocupan franjas considerables, son naturalmente impenetrables para blindados. Las turberas almacenan gran cantidad de CO2 en materia en descomposición.