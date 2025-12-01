La Antártida alberga 107.000 hectáreas de vegetación, según revela un estudio inédito

La Antártida, el único continente deshabitado del planeta, tiene alrededor de 107.000 hectáreas de vegetación, un área un poco mayor que Berlín, según un estudio inédito sobre sus zonas sin hielo y cubiertas por vegetación durante el verano antártico, divulgado este lunes en Brasil. El continente antártico tiene una superficie de 1.366 millones de hectáreas. De ese total, las áreas libres de hielo ocupan 2,4 millones de hectáreas (menos del 1 % del total), de las cuales cerca de un 5 % cuenta con flora según el mapeo realizado por la red .....