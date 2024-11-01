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Un año tras la suspensión de la ayuda de USAID: el impacto ha sido «devastador» ante la muerte y la enfermedad (Eng)

Un año tras la suspensión de la ayuda de USAID: el impacto ha sido «devastador» ante la muerte y la enfermedad (Eng)

Los efectos ya se han extendido por todo el mundo: Las muertes por paludismo se dispararon en el norte de Camerún tras la interrupción de las cadenas de suministro de medicamentos contra la paludismo. En Yemen, los recortes de Estados Unidos al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas pusieron fin a la ayuda alimentaria a 2,4 millones de personas y suspendieron la atención nutricional a 100 000 niños. En Darfur, Catholic Relief Services luchó por mantener 11 centros de salud y nutrición.

| etiquetas: usaid , trump , musk , doge , salud , sanidad , ayuda , muertos , eeuu
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1 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
Cargarse USAID fue una estupidez supina: el coste era ínfimo, salvaba vidas, era un gran instrumento de poder blando, y hasta resultaba una buena tapadera para ciertos operativos de la CIA.
2 K 51

menéame