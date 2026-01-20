Un año de la segunda era Trump: 12 falsedades en 12 meses

Se cumple un año de la segunda toma de posesión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que tuvo lugar el 20 de enero de 2025. Desde entonces, es habitual que en las declaraciones de Trump y de su gobierno encontremos desde afirmaciones exageradas o engañosas hasta bulos e invenciones sin pruebas, como que Joe Biden le robó las elecciones en 2020 o que tomar paracetamol durante el embarazo causa autismo en los bebés. En VerificaRTVE hacemos un recorrido por las falsedades más destacadas en estos doce meses.