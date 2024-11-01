edición general
7 meneos
362 clics
El año que recé para que no me crecieran las tetas

El año que recé para que no me crecieran las tetas

Hay cuerpos que pueden andar por la playa con el torso descubierto —o incluso quitarse la camiseta para limpiarse el sudor en un partido de pádel— sin que nadie pestañee, pero otros tenemos que responder al interrogatorio eterno: ¿por qué lo haces?, ¿qué buscas?, ¿no te da vergüenza?

| etiquetas: cuerpos , blog , torso , doble moral , colegio de monjas , hombres y crí
5 2 4 K 53 cultura
18 comentarios
5 2 4 K 53 cultura
Comentarios destacados:    
Torrezzno #2 Torrezzno *
Perdonad por lo soez pero esto me recuerda al meme de : look at me I'm an attention ...".

Nadie va a descubrir las redes sociales a estas alturas. Esos dos millones de visitas?,comentarios? le han dado para escribir la milésima crítica a estas. No entiendo que la gente las siga usando si tan toxicas son. Yo solo gasto meneame donde la gente debate de forma tranquila y sin meter las emociones en el mix.
4 K 53
#13 Klamp
#2 es el diario, esas tetas eran fundamentales para el femenismo y la igualdad entre razas
0 K 8
BlackDog #6 BlackDog
Moraleja, si no quieres que 2 millones de personas comenten tus fotos, no las subas a redes sociales
3 K 27
vicvic #8 vicvic
#6 Como si fuera la única persona, hombre o mujer que sufre comentarios, tanto escritos por hombres como mujeres. Es un artículo de llorera absurda total.
1 K 14
rnd #15 rnd
#6 Es que la sociedad la obliga, incluso ponerlas en público.
0 K 7
#10 Suikoden
Lo bien que se vive sin subir fotos tuyas a las redes sociales, evitas desde que te hagan vudú a que se toquen la zambomba.
1 K 21
rnd #16 rnd
#10 para mi sería un honor que alguien se tocara lo que sea mirando una foto mía....
0 K 7
Apotropeo #9 Apotropeo
No me deja leerlo, y sin verle las tetas, no puedo opinar
1 K 20
victorjba #12 victorjba
Hace 40 años, cuando iba al instituto, las chicas a las que les salían pronto los pechos iban con la carpeta pegada al pecho para que no se les notasen. Años más tarde directamente se compran un wonderbra.
0 K 19
rnd #17 rnd
#12 Y fumaban para parecer más mayores....
.... cuando llegan a la menopausia se visten de quinceañeras
1 K 26
#18 Tecar
La subida de contenido personal a las redes es síntoma cierta dosis de narcisismo o carencias emocionales y lo que se busca de forma inconsciene muchas veces no es sino la aprobación vía likes o comentarios sin calibrar mucho las consecuencias.
Ante este cuadro cognitivo, es normal que se se suba un vídeo a las redes para recibir comentarios y luego haya qujas cuando no son de su agrado.
1 K 18
MalvadoAspersor #11 MalvadoAspersor
De mis tetas no habla nadie porque no las subo a las RRSS ni pixeladas ni sin pixelar. Una atention whore de manual
1 K 18
Khadgar #3 Khadgar
Total, si la virgen podía con las guerras del mundo, ¿qué le costaba pararme el desarrollo de un par de glándulas mamarias?

Ah, eso explica la paz mundial que llevamos disfrutando desde... espera un momento. :shit:
0 K 14
woody_alien #4 woody_alien
#3 No especifica si podía pararlas o provocarlas. Guerras de religión conozco muchas.
2 K 35
Khadgar #5 Khadgar
#4 Touché.
0 K 14
mecha #7 mecha
#3 no es que no pueda, es que no quiere. Supongo que es más del género acción que de la isla de las tentaciones.
1 K 22
rnd #14 rnd
#3 Igual no era tan virgen
0 K 7
#1 Lusco2
La ginecomastia es una putada
0 K 7

menéame