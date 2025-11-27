edición general
12 meneos
42 clics
Un año y medio de cárcel por amenazar de muerte a un médico de Cullera al grito de "negro de mierda"

Un año y medio de cárcel por amenazar de muerte a un médico de Cullera al grito de "negro de mierda"

Durante el juicio, celebrado por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes, el acusado ha confesado que increpó al doctor y lo amenazó de muerte mientras repetía comentarios racistas como "negro de mierda", "negrata" o "el negrito". También ha admitido que se abalanzó sobre el médico para atentar contra él, aunque la rápida actuación de un guardia civil frenó el ataque. "No quería pegarle, quería rajarle", llegó a decirle al agente que intervino.

| etiquetas: cárcel , cullera , médico , negro
11 1 0 K 158 Sucesos
7 comentarios
11 1 0 K 158 Sucesos
cocolisto #1 cocolisto
Un desalmado,desarmado y sentenciado.A ver si aprenden a respetar al prójimo.
1 K 35
#3 Hoypuedeserungrandia
Casi se podría asegurar a que partido vota el señor este, que tiene esas palabras tan amables sobre la raza del medico.
2 K 31
#4 Leon_Bocanegra
Le llaman racista solo por amenazar diferente.
2 K 23
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Un racista, aunque en la noticia explica por que empezó todo, le esta bien empleado, eso si mas de dos años desde que sucedió, aquí no corría prima la condena. :troll:
0 K 20
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Pero la mujer...fue atendida?
0 K 8
#6 Leon_Bocanegra
#5 evidentemente, la atención médica no se le niega a nadie, ni siquiera a la mujer de un puto racista se mierda.
0 K 10
#7 Borgiano
#5 Creo que hay que leer, así que ni idea.
0 K 8

menéame