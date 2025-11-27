Un año y medio de cárcel por amenazar de muerte a un médico de Cullera al grito de "negro de mierda"

Durante el juicio, celebrado por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes, el acusado ha confesado que increpó al doctor y lo amenazó de muerte mientras repetía comentarios racistas como "negro de mierda", "negrata" o "el negrito". También ha admitido que se abalanzó sobre el médico para atentar contra él, aunque la rápida actuación de un guardia civil frenó el ataque. "No quería pegarle, quería rajarle", llegó a decirle al agente que intervino.
| etiquetas: cárcel , cullera , médico , negro