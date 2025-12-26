edición general
4 meneos
6 clics
Los animalistas y JFK Jr. aumentarán los beneficios de las farmacéuticas poniendo en riesgo la salud pública

Los animalistas y JFK Jr. aumentarán los beneficios de las farmacéuticas poniendo en riesgo la salud pública

El movimiento de liberación animal tiene el objetivo de eliminar la vital experimentación animal y desgraciadamente parece que van a conseguir una peligrosa victoria, que lejos de poder ser celebrada, va a permitir a las grandes farmacéuticas ahorrarse muchísimo dinero en controles de seguridad y que a la larga puede poner en riesgo la salud y hasta la vida de muchos pacientes.

| etiquetas: farmacia , salud , sanidad , animalismo , sociedad
3 1 2 K 21 actualidad
2 comentarios
3 1 2 K 21 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
El artículo tiene mucho de ideológico y muy poco de científico, exactamente igual que JFK.

La experimentación con animales es precisamente muy polémica no por "animalismo" sino porque en la inmensa mayoría de las ocasiones, científicamente, no sirve para absolutamente nada más que para perder el tiempo y rellenar artículos, y además hay toda una industria detrás lucrándose con el tema de la provisión y gestión de animalitos para experimentar, en España está el atroz caso de…   » ver todo el comentario
0 K 17
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Hay que garantizar unos estándares razonables para evitar el sufrimiento en la investigación con animales. Pero cuestionarse si este es un uso legítimo mientras se siguen produciendo toneladas y toneladas de carne para comer y millones y millones de animales para ser utilizados en ocio privado como mascotas no deja de ser chocante.

En mi opinión el animalismo radical, como el capitalismo extremo, tiene mucho de misantropía.
0 K 11

menéame