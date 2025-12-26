Los animalistas y JFK Jr. aumentarán los beneficios de las farmacéuticas poniendo en riesgo la salud pública

El movimiento de liberación animal tiene el objetivo de eliminar la vital experimentación animal y desgraciadamente parece que van a conseguir una peligrosa victoria, que lejos de poder ser celebrada, va a permitir a las grandes farmacéuticas ahorrarse muchísimo dinero en controles de seguridad y que a la larga puede poner en riesgo la salud y hasta la vida de muchos pacientes.
| etiquetas: farmacia , salud , sanidad , animalismo , sociedad
La experimentación con animales es precisamente muy polémica no por "animalismo" sino porque en la inmensa mayoría de las ocasiones, científicamente, no sirve para absolutamente nada más que para perder el tiempo y rellenar artículos, y además hay toda una industria detrás lucrándose con el tema de la provisión y gestión de animalitos para experimentar, en España está el atroz caso de… » ver todo el comentario
En mi opinión el animalismo radical, como el capitalismo extremo, tiene mucho de misantropía.