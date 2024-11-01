Los Anillos de Poder. ¿ES RENTABLE?  

Los Anillos de Poder no se hizo para ser rentable, ni para triunfar, se hizo para encajar dentro de un sistema que no vive del contenido sino de la permanencia. En cualquier estudio clásico la serie que ha costado un totol de mil millones de dólares hasta la fecha debería arrasar, aquí no, aquí el gasto no exige retorno directo porque no se mide como una obra audiovisual sino como coste asumido dentro de un sistema muchísimo mayor. A Amazon la calidad no le importa y lo demuestra en los Anillos de Poder