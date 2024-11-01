edición general
Un anestesista para dos quirófanos, urgencias atendidas por médicos sin MIR y radiólogos online: las banderas rojas en el Hospital de Torrejón

Los audios en los que el jefe de Ribera Salud apretaba a ejecutivos para que antepusieran el beneficio económico a la salud de los ciudadanos en el hospital de Torrejón son el remate de una estrategia de ahorro de costes en este centro hospitalario de la que ya había habido numerosas señales de alarma. La gran mayoría de ellas, denunciadas por los propios trabajadores este mismo año y por sindicatos. Este hospital, inaugurado en 2011 dentro de la batería de centros públicos de gestión privada que ideó Esperanza Aguirre, da servicio a una poblac

#2 tierramar *
Lso hospitales privados y mutuas contratan medicos sin el MIR, con la inmigración latina se consigue mano de obra semiesclava incluso en medicos, ingenieros,... He conocido medicos extranjeros sin el MIR trabajando en mutuas haciendo de todo: de generalista, de psiquiatra, de pediatra,...sin haber hecho la especialidad.
powernergia #1 powernergia
El objetivo numero uno de cualquier empresa es el beneficio.
Eso incluye a las empresas de servicios sanitarios.
#3 aletmp
Bueno... Pues empieza a salir toda la mierda, para sorpresa de nadie
