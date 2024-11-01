edición general
Andreu Nin, acción y tragedia de un comunista heterodoxo - Documentos RNE

Maestro, dirigente político y sindical, escritor, traductor del ruso, conseller de la Generalitat durante la guerra civil... Andreu Nin Pérez (1892-1937) fue todo eso, pero ha pasado a la historia, sobre todo, por su secuestro y asesinato a manos de sus teóricos compañeros de armas. Para algunos autores, su desaparición constituye la cara oscura de la ayuda que la Unión Soviética prestaba al bando republicano. Nin fue uno de los fundadores del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

Si hay comunistas heterodoxos, implicitamente los hay ortodoxos... quifnes son? Los marxistas, leninistas, trostkistas, maoistas...?
#1 "Nin fue uno de los fundadores del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que apoyaba el programa y los logros de la Revolución Rusa, pero condenaba su deriva estalinista tras la muerte de Lenin."
En este caso los estalinistas.
