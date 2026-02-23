edición general
6 meneos
52 clics
Andreu Buenafuente regresa al trabajo tras su baja médica: "Esto ha sido como morirte en vida"

El presentador reaparece en ‘Nadie sabe nada’ después de tres meses apartado por un episodio de ansiedad y agradece el apoyo recibido. Tres meses después de anunciar un parón profesional por prescripción médica, Andreu Buenafuente ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos. Lo ha hecho este sábado en ‘Nadie sabe nada’, el espacio de improvisación que conduce junto a Berto Romero en la Cadena SER. El presentador agradeció públicamente el apoyo recibido durante su ausencia: "Esto ha sido como morirte en vida, es como asistir a tu funeral"

5 comentarios
platypu #4 platypu
Pobre, estaba traumado de contar billetes
0 K 16
pitercio #3 pitercio *
El psicólogo lo ha tenido chupado, le ha inducido a que interiorice: pero tronco, si tienes la vida resuelta, estás forrado y en realidad no tienes que hacer nada de nada, puedes levantarte y moverte con calma como un oso perezoso, contar tus rollos, tengan o no gracia, pirarte cuando te apetezca y aún así vas a prosperar todo el tiempo que quieras. Y si luego vas y te mueres, pues tampoco pasa nada, porque es lo que nos espera a todos.
Con esa iluminación, el pavo se ha reencarnado nirvanamente y puede dormir como una roca.
0 K 15
Flogisto #5 Flogisto
Morirte en vida es como bajar abajo.
0 K 10
ronko #2 ronko
Posteriormente Berto, contó una vivecdota sobre el tema :-D : www.youtube.com/watch?v=F-Hg7PNwako
0 K 8
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Que aproveche esa " muerte" y confeccione un monedero con su escroto.
Como ya anunció...
0 K 7

