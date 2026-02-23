Andreu Buenafuente regresa al trabajo tras su baja médica: "Esto ha sido como morirte en vida"

El presentador reaparece en ‘Nadie sabe nada’ después de tres meses apartado por un episodio de ansiedad y agradece el apoyo recibido. Tres meses después de anunciar un parón profesional por prescripción médica, Andreu Buenafuente ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos. Lo ha hecho este sábado en ‘Nadie sabe nada’, el espacio de improvisación que conduce junto a Berto Romero en la Cadena SER. El presentador agradeció públicamente el apoyo recibido durante su ausencia: "Esto ha sido como morirte en vida, es como asistir a tu funeral"
| etiquetas: buenafuente , regreso
Con esa iluminación, el pavo se ha reencarnado nirvanamente y puede dormir como una roca.
Como ya anunció...