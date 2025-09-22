edición general
Andrés Millán, abogado, revela las cuatro razones por las que comprar una vivienda “será pronto solo para ricos”

En palabras de Andrés Millán, abogado conocido en redes sociales por su perfil en TikTok @lawtips, “comprar una vivienda pronto será solo para ricos" debido a “una cuádruple razón” relacionada con el comportamiento de la inflación, la presión fiscal y la falta de inversión financiera. Su análisis se centra en el progresivo encarecimiento de la vivienda en España y en las dificultades cada vez mayores que enfrentan quienes dependen únicamente de su salario.

nopolar #1 nopolar
Fíjate que se olvidan siempre mencionar la especulación y la acumulación.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Vaya, en ninguna de esas razones contempla la especulación.

Abogado, el que tengo aquí colgado.

Ya lo ha dicho #1
#2 Cuchifrito
Deseoso de leer también el analisis de un charcutero de TikTok sobre el futuro de la física cuántica.
#12 rekus *
Un abogado modernillo que vive de hacer videos de 2 minutos mencionando problemas de la vivienda sin hablar de la especulación.

Irrelevante (como mínimo).
#4 wictor69
La solución es sencilla impuestos brutales y progresivos a todo aquel que tenga más de 4 viviendas y en zonas tensionadas intervenir en el precio y expropiar a las entidades privadas con más de x viviendas
#6 ombresaco *
#4 No hay solución sencilla. Cualquier solución sencilla se pervertirá de una u otra forma. Otras posibles soluciones sencillas.
- Que las persona jurídicas no puedan poseer vivienda (solo las personas fisicas)
- Que cuando se embarga una casa el banco pague comunidad con intereses
- Que los ciudadanos extranjeros no puedan comprar viviendas
- Incremento de impuestos si la vivienda está vacía (sí, eso añade el problema de definir "vacía").
- El famoso "pues hagamos más…   » ver todo el comentario
#8 omega7767
#6 "Que las persona jurídicas no puedan poseer vivienda (solo las personas fisicas)"

esto lo llevo diciendo mucho tiempo

aún por encima te encuentras el típico video que te hace sentir tonto si no compras casa a través de una empresa
#10 ombresaco
#8 No te he seguido, lo siento :-)
vviccio #9 vviccio
Ahora es con ayuda de los papis, gracias a que los papis pudieron comprar solo con sus sueldos y próximamente ya no habrá ayuda de los papis porque los papis no tendrán ningún activo y ni ahorros.
asola33 #11 asola33
Resumen. Los "no ricos" son cada vez más pobres. Más y más y más...
powernergia #13 powernergia
Si,"falta de inversión financiera", ese es el problema.
#5 gauargi
Ojo con el letrado iletrado
#7 PendergastAloysius
Pronto incluso heredar la casa de tus padres será de ricos, con el beneplácito de la progresía.
#14 sorecer
#7 Claro. Con una media de 400.000€ libres de impuestos en la sucesión directos de padres a hijos, un auténtico drama. El caso de un conocido que heredó vivienda en Pamplon de 275.000€ y 50.000€ en el banco y pago su correspondiente.... 1500€ de impuestos. UN ROBO!!!
