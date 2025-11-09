Andrés Iniesta investigado en Perú: exjugador del Barcelona acusado de estafar a empresarios peruanos por más de 600 mil dólares

La Fiscalía en Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta, exfutbolista español y campeón mundial en 2010, por presunta estafa agravada relacionada con eventos deportivos y artísticos que nunca se realizaron. Las diligencias fiscales iniciaron tras una denuncia presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos, quienes aseguran haber invertido alrededor de 600 mil dólares en proyectos promovidos por NSN Barcelona, compañía de la que Iniesta figura como propietario, y su filial sudamericana NSN Sudamérica