Andrés Iniesta investigado en Perú: exjugador del Barcelona acusado de estafar a empresarios peruanos por más de 600 mil dólares

La Fiscalía en Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta, exfutbolista español y campeón mundial en 2010, por presunta estafa agravada relacionada con eventos deportivos y artísticos que nunca se realizaron. Las diligencias fiscales iniciaron tras una denuncia presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos, quienes aseguran haber invertido alrededor de 600 mil dólares en proyectos promovidos por NSN Barcelona, compañía de la que Iniesta figura como propietario, y su filial sudamericana NSN Sudamérica

La notícia huele a sensacionalismo que tira para atrás. Y luego lees la noticia y efectivamente, la implicación de Iniesta tiene más valor como clickbait que como causa judicial.

Más que nada está de accionista de una empresa que no ha cumplido con sus obligaciones. Es como si todos los accionistas de Telefonica ahora fueran culpables de cualquier irregularidad de la compañía.
Torrezzno #1 Torrezzno
No tiene ni un pelo de tonto
perogrullobrrr #2 perogrullobrrr
Pues si es verdad a la trena.
#4 imaginateca
#2 Tiene pinta de que escogieron mal a los socios peruanos (buenos para captar capital, malos para ejecutar los planes). Abrir negocio en otro país es mucho más difícil de lo que se piensa. Y más en Latinoamérica, por mucho que hablemos el mismo idioma.
#3 imaginateca
Cuando ser un crack metiendo goles te hace pensar que puedes montar un negocio.
Ay, Señor...
