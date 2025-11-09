Andrés Iniesta investigado en Perú: exjugador del Barcelona acusado de estafar a empresarios peruanos por más de 600 mil dólares

La Fiscalía en Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta, exfutbolista español y campeón mundial en 2010, por presunta estafa agravada relacionada con eventos deportivos y artísticos que nunca se realizaron. Las diligencias fiscales iniciaron tras una denuncia presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos, quienes aseguran haber invertido alrededor de 600 mil dólares en proyectos promovidos por NSN Barcelona, compañía de la que Iniesta figura como propietario, y su filial sudamericana NSN Sudamérica
| etiquetas: iniesta , perú , barcelona , estafa
Más que nada está de accionista de una empresa que no ha cumplido con sus obligaciones. Es como si todos los accionistas de Telefonica ahora fueran culpables de cualquier irregularidad de la compañía.
Ay, Señor...