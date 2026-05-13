Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo: ¿Cómo pido yo a los alemanes que trabajen más mientras España paga pensiones con los fondos europeos?

Andreas Schwab ha reaccionado con dureza al informe del Tribunal de Cuentas que constata que el Gobierno financió 2.389 millones de las pensiones con partidas «sobrantes» de los fondos europeos. "¿Cómo puedo pedir y explicar a los ciudadanos alemanes que tienen que trabajar más tiempo mientras que en España se usan así fondos europeos para financiar pensiones? "."Los fondos debían utilizarse para innovación y no para sustituir gastos ya existentes"."Mi posición como presidente de la Comisión de Control es que vamos a investigarlo a fondo".

| etiquetas: gobierno de españa , fondos europeos , pensiones , andreas schwab
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La ultraderecha ahora quiere robar el dinero de las pensiones, con la colaboración de la prensa del ramo.
javibaz #5 javibaz
-trabajad más, lleváis demasiados años viviendo por encima de vuestras posibilidades.
Andreas Schwab, está te la regalo.
vicvic #3 vicvic *
#1 naddaaa, cosas de ultra derecha ( así es como llaman cualquier cosa que hagan mal o chanchulleen) y chutan el problema.. El argumentario que les pasan, vaya.
#4 lawerka
Con lo bien que estamos peleando contra Trump y el hantavirus y los alemanes con estas gilipolleces
