Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo: ¿Cómo pido yo a los alemanes que trabajen más mientras España paga pensiones con los fondos europeos?

Andreas Schwab ha reaccionado con dureza al informe del Tribunal de Cuentas que constata que el Gobierno financió 2.389 millones de las pensiones con partidas «sobrantes» de los fondos europeos. "¿Cómo puedo pedir y explicar a los ciudadanos alemanes que tienen que trabajar más tiempo mientras que en España se usan así fondos europeos para financiar pensiones? "."Los fondos debían utilizarse para innovación y no para sustituir gastos ya existentes"."Mi posición como presidente de la Comisión de Control es que vamos a investigarlo a fondo".
