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Andorra investiga como contrabando la compra de relojes de alta gama por parte de futbolistas internacionales de Primera División

La Guardia Civil está enviando estos días requerimientos de información, entre otros, a Dani Carvajal, Azpilicueta, Cazorla o el ex jugador David Silva.

| etiquetas: contrabando , futbolistas , investigación
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2 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
#2 minossabe
Esos pelucos solo sirven como inversión. Si te calzas uno por las calles de barcelona te expones a quedarte sin brazo.
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Glidingdemon #1 Glidingdemon
Es cierto que hay un mercado muy grande alrededor de esto, y vinculado a futbolistas, y no los venden ellos, para eso utilizan a colegas pijos que se dedican a ese mercadeo, no a todo el mundo le venden esos pelucos de alta gama, pasa como con los cochazos.
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menéame