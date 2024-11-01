edición general
4 meneos
18 clics
Andalucía entra en alerta máxima por las lluvias y suspende las clases este miércoles, salvo en Almería

Andalucía entra en alerta máxima por las lluvias y suspende las clases este miércoles, salvo en Almería

Andalucía entra en alerta máxima por las lluvias y suspende las clases este miércoles, salvo en Almería.

| etiquetas: andalucia , lluvias , inundaciones , meteo
3 1 2 K 8 actualidad
2 comentarios
3 1 2 K 8 actualidad
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Coño, podían haberme suspendido el curro también los cabrones.
0 K 8

menéame