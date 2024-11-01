Análisis de orinales romanos para comprender la salud de los habitantes del bajo Danubio (ENG)

La reconstrucción de la vida cotidiana en la Antigüedad, especialmente en lo que respecta a la nutrición y la salud, sigue siendo un reto importante para los investigadores. Este estudio examina depósitos de orina y heces hallados en orinales datados entre los siglos II y IV d. C., excavados en Novae y Marcianópolis. Un enfoque interdisciplinario integra la evidencia histórica y arqueológica con la paleoparasitología para identificar enfermedades infecciosas y comprender mejor las condiciones cotidianas en la provincia romana de Moesia Inferior