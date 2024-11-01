Análisis Militares: Hablando un poco de hipersónicos, de hipersónicos y de hipersónicos...

Esto viene a cuenta de la "amenaza" de EEUU de desplegar sus misiles hipersónicos en Oriente Medio...es que mira que lo hemos comentado y todavía hay bobucos por ahí que siguen repitiendo los mismos errores e ideas equivocadas. El caso es que EEUU amenaza (abril de 2026) con desplegar sus misiles hipersónicos frente a Irán y lo hace como si esto fuese a cambiar algo en el contexto Israel+EEUU vs Irán...no, no va a cambiar nada. Lo que podrá cambiar algo en este contexto es que Israel y EEUU destrocen las infraestructuras energéticas iraníes, p