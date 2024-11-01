Análisis Militares: Hablando un poco de hipersónicos, de hipersónicos y de hipersónicos...

Esto viene a cuenta de la "amenaza" de EEUU de desplegar sus misiles hipersónicos en Oriente Medio...es que mira que lo hemos comentado y todavía hay bobucos por ahí que siguen repitiendo los mismos errores e ideas equivocadas. El caso es que EEUU amenaza (abril de 2026) con desplegar sus misiles hipersónicos frente a Irán y lo hace como si esto fuese a cambiar algo en el contexto Israel+EEUU vs Irán...no, no va a cambiar nada. Lo que podrá cambiar algo en este contexto es que Israel y EEUU destrocen las infraestructuras energéticas iraníes, p
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El viejo adagio: los capitalistas nos venderán la cuerda con la que los ahorcaremos
Es lo que tienen los términos de moda. Al igual que la IA ... ahora, una empresa que no diga que usa IA no se la toma en serie ... aunque sea el vinatero del barrio que vende vino a granel.