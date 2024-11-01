edición general
Análisis: El ataque ilegal de Israel y EEUU contra Irán no tiene que ver con el programa nuclear ni con la libertad

El ataque de EEUU e Israel contra Irán es ilegal y constituye lo que en derecho internacional se llama “crimen de agresión”. El Gobierno israelí de Netanyahu lo ha denominado “ataque preventivo” y varios medios europeos han usado ese término como definición en sus titulares. No hay nada preventivo en bombardear un país que no se disponía a atacar, y así lo han subrayado varios relatores de Naciones Unidas y otros expertos en derecho internacional: “El cambio de régimen preventivo es un delito internacional”.

alehopio #1 alehopio
Y los bombardeos sobre escuelas es un crimen contra la humanidad.
Y los bombardeos sobre hospitales un crimen de guerra.
Y los bombardeos sobre instalaciones civiles también
etc.
pitercio #3 pitercio
No mola saber que tú eres el agresor de mierda. Y lo sabemos. La opinión pública de los países que van a ir recibiendo filas de cadáveres no va a ser unánime.
joffer #2 joffer
Lo sabemos
