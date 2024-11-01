·
Ana Pérez: "En la TVG queremos hacer nuestro trabajo, pero no nos dejan. Si levantas la voz, te castigan"
"Con Fraga trabajábamos con más libertad; habiendo censura y manipulación, no era tan descarada ni tan evidente como ahora"
tvg
,
ana pérez
,
censura
,
manipulación
,
fraga
22
11
0
#1
TheIpodHuman
*
Pues como en TeleAyuso anteriormente conocida como TeleEspe que ha pasado de ser una buena cadena autonomica con buenos programas a ser un mrda pinchada en un palo con unas audiencias cercanas al 0%
0
K
13
#5
tierramar
*
xornalgalicia.com/actualidad/sergas/denuncian-medidas-de-censura-y-rep
Denuncian medidas de censura y represión por parte de la Xunta para silenciar críticas al deterioro de la sanidad pública
0
K
10
#2
txutxo
¿Con Fraga más libertad? ¿El de "la calle es mía" con más libertad? Lo que hay que oír.
0
K
7
#3
egae
#2
cualquier gallego de más de 30 años puede decirte que la tvg de Fraga era mucho mejor que lo que hay ahora. En todos los sentidos. Te has leído la entrevista o solo has venido a opinar por el titular?
1
K
16
#4
Caresth
#2
Todos los que han venido después de Fraga han hecho buena su gestión. Hay que joderse pero es así. Tuvimos una oportunidad con un gobierno progresista que se dedicó a darse de hostias entre sí en lugar de tirar para adelante. Cuando el 15M salieron las mareas en las municipales pero se desinflaron antes de llegar a las autonómicas. Un desastre. No me extraña que los que dieron una oportunidad a la izquierda se hayan arrepentido.
0
K
10
