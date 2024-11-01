edición general
6 meneos
134 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Ana Boyer se encuentra 'atrapada' en Doha en la recta final de su embarazo con Verdasco y sus hijos: "Que esto termine pronto"

Estamos bien', asegura la pareja en redes sociales.

| etiquetas: ana boyer , verdasco , doha , iran , atrapados
5 1 8 K 26 actualidad
12 comentarios
5 1 8 K 26 actualidad
Comentarios destacados:      
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Llevan desde 2016 sin pagar impuestos. Seguro que han ahorrado para pagarse un jet privado.
11 K 137
#2 daniMate
#1 pero si te lo pagan los españoles ahorras más.
4 K 60
riazor97 #10 riazor97
#2 Asi es como esta gentuza se hace rico...
0 K 6
Dragstat #3 Dragstat
#1 Es que no se puede decir que estén atrapados, si es que viven allí. Otra cosa es que pasen la mitad del año menos un día en Madrid. Podrían decir que no pueden huir de su casa en todo caso.

"Precisamente en el país catarí viven Ana Boyer y Fernando Verdasco, que fijaron hace diez años su residencia en Doha"
1 K 23
thorpedo #4 thorpedo
#1 creo que son ahorrar se lo puede permitir:
es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Verdasco
0 K 10
#7 Barriales
Que les den por culo.
Perros patriotas de pulserita.
4 K 50
javibaz #9 javibaz
#7 estos, por lo menos no piden que les rescaten.
1 K 25
Graffin #5 Graffin
Pero si estan en su casa. Atrapados son los que pasaban por ahí de viaje.
2 K 42
toshiro #6 toshiro
Me la pela
2 K 41
#12 Samaritan
Pobre niña rica.
0 K 6
Pepa56 #8 Pepa56
Artículo de portada. Uf, que asco
0 K 6
Cehona #11 Cehona
#8 ¿Cual es el problema? Hay que ser solidarios con los insolidarios.
Viene bien para esos discursos de Vox que piden no pagar impuestos.
Que lo vean sus futuros votantes.
0 K 13

menéame